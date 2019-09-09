Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına karar verildi Diyarbakır’da, avukat eşini öldüren doktor zanlı, hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır’da, avukat eşini öldüren doktor zanlı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme zanlının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır’da, 19 Mayıs 2019’da boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu’yu çocuklarının gözleri önünde kurşun yağdırarak öldüren doktor Mesut I. hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

Yapılan savunmaların ardından söz alan sanık, “Şu an psikolojik olarak beyanlara karşı diyeceğim hiçbir şey yoktur. Tedavi sonrası vereceğim beyan ile gerçeğin onların anlattığı gibi olmadığı ortaya çıkacaktır” dedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.