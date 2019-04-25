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Avukat Bulut, Osman Sarıgün davasında medyayı eleştirdi! 'Yaptıkları haberlerle yargıyı etki altına almaya çalışıyorlar'

Server Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Avukat Mehmet Ali Bulut, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı gerekçesi ile önce tutuklanan ardından da denetim şartıyla serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün davası hakkında açıklamalarda bulundu. Solak medyayı eleştiren Avukat Bulut, "Sosyal Medya ile Yazılı Medya'da yapılan haber ve paylaşımlarda mahkemeler etki altına alınmak isteniyor." dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:15
Avukat Bulut, Osman Sarıgün davasında medyayı eleştirdi! 'Yaptıkları haberlerle yargıyı etki altına almaya çalışıyorlar'

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Avukat Mehmet Ali Bulut, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında tutuklanıp ardından serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün davası hakkında açıklamalarda bulundu. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Bulut, Sosyal Medya ile Yazılı Medya'da yapılan haberler ve paylaşımlarda yargının etki altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

'Zanlının tutuklanması ağır bir karardır'

Zanlıyı tutuklamanın ağır bir karar olduğunu söyleyen Avukat Bulut, "Tutuklama suç şüphesi bulunanlara tedbir amaçlı yapılmaktadır ancak kişiyi hürriyetinden alıkoyması sebebiyle çok ağır bir karardır. Peki suç şüphesi bulunan kişi neden tutuklanır? Sanığın kaçma şüphesi, delilleri karartma,yok etme durumları varsa veya sanıklar üzerinde baskı kurarak soruşturmanın yönünü değiştirme ihtimali bulunuyorsa zanlı tedbiren tutuklanır." dedi.

Bulut, tutuklama kararının çok ağır bir tedbir olması sebebi ile zanlıların bazı durumlarda 'adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldığını ifade ederek, adli kontrol şartlarını da şöyle anlattı:

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı ev hapsinde tutulabilir. Belirli günlerde bulunduğu bölgenin karakoluna gidip imza atması istenir. Aynı zamanda zanlıya yurt dışı çıkış yasağı koyulur."

'Medya yargıyı etkilemeye çalışıyor'

Sosyal Medya ile Yazılı Medya'da yapılan haber ve paylaşımlarla mahkemelerin etki altına alınmak istediğini vurgulayan Bulut, "Adliyeye intikal etmiş bir konunun üzerinde konuşulması çok doğru değil. Burada açıkça görüyoruz ki yargı yönlendirilmeye çalışılıyor." şeklinde konuştu.

'Darp suçunun cezası adli tıp raporuna göre belirlenir'

Bulut, darp suçunun kendi içinde şartlarına göre cezalandırıldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Darp'ın durumuna göre cezası da değişir. Hayati tehlike varsa uygulanacak ceza farklıdır. Uygulanacak cezayı adli tıp raporundan gelecek sonuç belirler. Bazı basın yayın organları yeterince hukuki denetimleri oplmadığı için 17 yıla kadar cezası isteniyor şeklinde haberler yapıyorlar. Bir suç maddesinin on tane maddesi varken en ağır olanın yaygarasını yapıyorlar. Bu yapılan da toplumun gerilmesine insanların arasına nifak girmesine sebep oluyor."

 

 

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:15
  1. Mehmet Ali Bulut
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Osman Sarıgün
  4. Server Vakfı

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