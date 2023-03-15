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Gündem Avukat Bilal Yavuz 6284'ü anlattı!
Gündem

Avukat Bilal Yavuz 6284'ü anlattı!

Avukat Bilal Yavuz, son günlerin tartışma konusu olan 6284 sayılı kanunu madde madde anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 16:42:00 - 2023-03-15 17:05:54

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak sunduğu 6284 sayılı kanunun uygulamadan kaldırılması kanunu, sözde kadın hakkı savunucuları tarafından gündeme getirildi.

Kadının beyanını esas alan, erkeklere ve çocuklara ve aynı zamanda yuva yıkarak aslında kadınlara zulmeden kanunun detaylarını Avukat Bilal Yavuz anlattı.

'Kadının Beyanı Esastır' maddelerinin ailelere verdiği zararı yorumlayan Avukat Yavuz, "Yüzlerce insan bu ilkel kanun yüzünden suçsuz yere hapislerde yatıyor." dedi.
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