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Siyaset Avuçlarını yaladılar! FETÖ kumpasları işe yaramadı
Siyaset

Avuçlarını yaladılar! FETÖ kumpasları işe yaramadı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 11:44:00 -
Avuçlarını yaladılar! FETÖ kumpasları işe yaramadı

Her seçimden önce montaj kasetlerle seçmeni etkilemeye çalışan FETÖ’cülerin kumpası yine ellerinde patladı. Kılıçdaroğlu lehine bu kez Cevheri Güven, Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ’ın başını çektiği isimler aralıksız yayın yaptı. Muharrem İnce adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Ancak kumpasların seçmen tercihine etkisi olmadı.

Yetkiyi millet iradesinde değil, kaset kumpaslarında, linç siyasetinde ve demokrasi dışı yöntemlerde arayanlar 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde yine kaybetti. Millet bir kez daha karanlık odakların, iradesine etki etmesine müsaade etmedi. Seçim tarihinin belirlenmesiyle birlikte dizi halinde yayınlar yapan firari FETÖ’cü Cevheri Güven, Sedat Peker Muhammet Yakut, Ali Yeşildağ’ın yaptığı yayınlar başarısız oldu.

KASET KUMPASI TERS TEPTİ

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işleminin başladığı sırada Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sahte olduğu tespit edilen görüntülerle şantaja uğradı. İnce kumpasın FETÖ ve PKK tarafından yapıldığını belirterek, adaylıktan çekildi. Oyların Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı’ndaki partilere gideceğini düşünenlerin operasyonu boşa çıktı. Millet, sandıkta verdiği kararla Türkiye’de kaset kumpaslarına geçit vermeyeceğini gösterdi.

Örgütün kasetçisi

2010’da kaset operasyonuyla Baykal’ı CHP Genel Başkanlığı’ndan düşürerek Kılıçdaroğlu’nun yolunu açan FETÖ, bu kez montaj kasetlerle Muharrem İnce’yi Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorladı. Baskılara dayanamayan İnce, seçime 3 gün kala yarıştan çekilmişti. İnce’yi tehdit eden kasetçi ise Baykal’ın tasfiyesinde olduğu gibi yine Cevheri Güven’di.

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