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Avşar’ın bayram mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:52
Avşar’ın bayram mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Kurban Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Avşar, “Kurban Bayramı’nın başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Avşar mesajında,“Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin Malatyamız , ülkemiz İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Bayramlar, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günlerdir. İnsanı insan yapan değerlerin ve erdemlerin yoğun olarak yaşandığı günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam Aleminin bayramını en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:52
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