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Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı: Devlet derhal bu çocukları aileden almalı!

Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı Bülent Emrah Parlak'ın, küçük kızı Lisa'nın eline bira verip gururla paylaştığı fotoğrafına tepki gösteren Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, "Bu fotoğraf karesine ilişkin hukuki olarak derhal işlem başlatılmalı. Avrupa bu gibi durumlarda çocuğu ailesinden alır." dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 21:43
Avrupa'yı örnek gösterdi ve uyardı: Devlet derhal bu çocukları aileden almalı!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı Bülent Emrah Parlak'ın, küçük kızı Lisa'nın eline bira verip paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı.

Söz konusu kareye ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü,"Pedagojik açıdan bu fotoğraf üzerine konuşulacak çok fazla bir şey yok. Birçok ölümlü hastalığın sebebi olan alkolü küçücük bir çocuğun eline verilerek fotoğrafının çekilmesinin sakıncası üzerine konuşacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

'İdeolojik saplantı halindeler'

"Bu fotoğraf karesinden de görüyoruz ki bu insanlar ideolojik bir saplantı durumu yaşıyor." diyen Kömürcü, şunları söyledi:

"İşin aslına baktığınızda bunlar tam olarak solcuları da temsil etmiyor. Bunlar Türk Milleti'nin değerleri ile problemi olan bir yaşam tarzına sahipler. İçindeki kin onu öyle bir hale getirmiş ki küçük çocuğun eline onun psikolojik gelişimini etkileyecek zehiri vererek fotoğrafı da gururla paylaşıyor."

'Avrupa o çocukları aileden alıyor'

Fotoğraf karesinin hukuki olarak cezalandırılması gerektiğini belirten Kömürcü, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'da bunun karşılığı çocuğun sosyal hizmetler tarafından o babadan alınmasıdır. Batı bu konuda çok hassas. Alkolik bir nesil yetişmesini önlemek üzere bu derece sert cezai yaptırımları var. Bu çevreler seküler bir yaşam tarzına sahip olduklarını ifade ediyorlar ama bu yaşamları tek başına değil. Bunların meselesi bir şekilde gündeme gelmek. İslamî hassasiyetler ver toplumun değerleri ile ne kadar zıtlaşırlarsa o kadar mutlu oluyorlar. Çünkü kitleleri etkileyerek taraftar toplama çabaları da var."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 21:43
  1. Ankara
  2. Alkolik
  3. Bülent Emrah Parlak
  4. Veysel Kömürcü
  5. maneviyat
  6. türk milletinin değerleri

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