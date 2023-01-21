Avrupa’yı gözünde büyütenler İngiltere’nin haline bir baksın! Hastalar Allah’a emanet Sağlık sektörü çökmüş Çalışanlar sokaklarda hak arıyor

BBC'nin haberine göre, Pritchard, İngiltere'deki hemşirelerin bu hafta iş bırakma eylemi ile İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki ambulans personelinin şubat ve mart aylarında daha fazla grev günü planlamasını değerlendirdi.

BBC Radio 4'ün Today programında konuşan Pritchard, devam eden grevlerin sağlık sistemine etkisiyle ilgili "Açıkça bir etkisi var. Bence bu bariz."diyerek, tüm tarafların "çözüme ulaşmaya çalışmak istediğini" belirtti.

Hemşirelerin iki günlük grevi nedeniyle bu hafta 5 bini ameliyat ve tedavi olmak üzere, 27 bin 800 rezervasyonun yeniden planlandığı belirtilirken Pritchard, grevler uzadıkça sağlık sistemindeki iş yüklerinin "daha zorlu" hale geldiğini aktardı.

Sağlık alanında pek çok grev ilanı yapıldı

Sağlık çalışanlarının grev ilanları sağlık sistemini felç ediyor.

Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve martta düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

KAYNAK: AA