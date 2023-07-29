Avrupa’ya giden 10 bininci tren, Madrid için yola çıktı
Çin-Avrupa yük treni seferleri kapsamında 2023 yılının başından bu yana yapılan sefer sayısının 10 bini aştığı bildirildi. China Railway şirketinden alınan bilgiye göre, bir yük treninin bugün Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Yiwu kentinden İspanya’nın başkenti Madrid’e gitmek üzere hareket etmesiyle yılın başından bu yana gerçekleşen sefer sayısının 10 bini geride bıraktığı belirtildi.
Seferler kapsamında gönderilen mal miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 1 milyon 83 bin TEU’ye ulaştı. Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki demir yoluyla yük taşımacılığının nitelik ve nicelik açılarından gelişme eğilimini koruduğu kaydedildi.