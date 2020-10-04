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Aktüel Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu
Aktüel

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 4, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometreye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:54:28 -
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 4, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 15 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 160, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır sürücü Dursun Nergis, İstanbul'dan yüklediği yükü Polonya'ya götürdüğünü belirtti.

Sabah 09.00'da yurt dışına çıkmak için sistemden randevu aldığını fakat 5 saat geçmesine rağmen sıranın kendisine gelmediğini vurgulayan Nergis, yetkililerden, bu problemin çözülmesi için yardım istedi.

Diğer tır sürücüleri de yollarda bekleyeceklerine, yetkililerden kendilerini en azından ihtiyaçlarını giderecekleri parklara almasını talep etti.

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