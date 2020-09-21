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Aktüel Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 157 kilogram uyuşturucu ve kaçak eşyalar ele geçirildi
Aktüel

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 157 kilogram uyuşturucu ve kaçak eşyalar ele geçirildi

Gözaltına alınan 9 sürücüden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:40:35 -
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında 157 kilogram uyuşturucu ve kaçak eşyalar ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki operasyonlarda, 157 kilogram uyuşturucu ve kaçak ticari eşyalar ele geçirildi.

Edirne Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ile İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında riskli görülen araçlar x-ray cihazına yönlendirildi.

"Maske", "Belga" ve "Lili" isimli dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramada, bir araçta yasal yükün üzerine bırakılan siyah renkli beş çantanın içinde 113 kilogram esrar, ikinci araçta ise benzer yöntemlerle Türkiye'ye sokulmak istenen 16 kilogram esrar ve 1650 oto yedek parçası ele geçirildi.

Başka bir araçta yapılan aramada dedektör köpeğinin verdiği tepkiyle tır yedek lastiği içerisinde 28 kilogram esrar bulundu.

Aramalarda toplam 157 kilogram esrar, 30 kilogram damiana çayı, 400 bin sigara kağıdı ve filtresi, 1650 oto yedek parçası, 5 termal dürbün, 240 akıllı saat, 145 cep telefonu ile 235 kılıf ve şarj cihazı ele geçirildi, arama yapılan araçlara el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 9 sürücü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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