Yunanistan'ın göçmenlerle ilgili tutumunu eleştiren Turan, Yunanistan'ın Türkiye'nin karşı komşusu olduğunu hatırlatarak; “Yunanistan, Ege sularında göçmenlerin botlarını batırarak gecenin karanlığında soğuk sulara itti maalesef. Avrupa'nın Yunanistan diye bir sorunu var. Avrupa'nın insani değerlerden kopmuş acımasız bir devlet problemi var. Yunanistan gece yarısı insanları soğuk sulara yaşlı, kadın, genç ve bebek demeden ölümüne itmesine Türkiye'den ses çıkıp yapma diyen askerimiz var, polisimiz var. Onlar o insanları ölüme gönderirken kendi görevi olmadığı halde kara sularından o insanları alıp kendi ülkesine sağ salim gönderen mazlumların hamisi bir Türkiye var. Bize yakışan budur. Yunanistan kendi ülkesinde Batı Trakya'da kendi vatandaşının hakkını vermemeyi bir devlet anlayışı zanneden sığ bir anlayışla politikasına devam ederken, Türkiye tüm dünyaya umut olmaya ve mazlumlara el kanat uzatmaya çalışan bir büyük devlet duruşu ortaya koyuyor.” dedi.

Erken seçim konusuna da değinen Turan, konuşmasına şöyle devam etti:

“CHP'nin ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü yöneticilerine ve seçmenlerine sesleniyorum. Bu gidişat gidişat değil. Bu gidişata dur demeleri lazım. Siyasi kavga polemik baş tacı. Ama toplumu geren, insanlara hakaret eden söylemlerin bu ülkeye bir faydası yok. Biz bunları konuşurken ne diyorlar? İlla erken seçim. Erken seçim yok, olmayacak. Ama şunu söyleyeyim, yarın seçim var desek CHP'nin oyu mu artacak? İYİ Parti'nin oyu mu artacak? Biz yarın seçim olsa Cumhur İttifakı olarak, MHP ve AK Parti grubu ile beraber göreceksiniz çok daha büyük oy farkı ile devam edeceğiz.”

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etmesini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Biden'ı seçim bitmeden, sonuçlar netlik kazanmadan tebrik ettiğini dile getiren Turan, “Daha resmi tören bile yapılmadan, sonuçlar kesinleşmeden İngilizce tweet atarak Biden'a tebrik için sıraya girmek Atatürk'ün kurduğu bir partiye yakışmaz. Biden'e gösterdiği saygıyı, Hafter'e, Sisi'ye, Esed'e gösterdiği saygıyı kendi ülkesinin Cumhurbaşkanına göstermeyene bu millet evet demez. O yüzden yüzde 25'i 26'yı yapamadı, yapamayacak. Kerhen oy alıyorlar. Hatır için oy alıyorlar. Çanakkale'den sesleniyorum, Kılıçdaroğlu 5 sene konuşmasa, ağzını açmasa, sağa sola sataşmasa, yokmuş gibi davransa inanın CHP seçimlerde daha çok oy alır.” şeklinde konuştu.

Pandemi tedbirleriyle düzenlenen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Çanakkale İl Koordinatörü ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, çok sayıda parti yöneticileri ve teşkilat mensubu, sivil toplum kuruluşları ile Oda ve Borsa Başkanları ve çok sayıda misafir katıldı. Büyük bir coşkuyla gerçekleşen kongrede Naim Makas yeniden AK Parti Çanakkale İl Başkanı olarak seçildi.