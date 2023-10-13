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Spor Avrupa'nın yeni gözdesi Sebastian Szymanski!
Spor

Avrupa'nın yeni gözdesi Sebastian Szymanski!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:12:00 -
Avrupa'nın yeni gözdesi Sebastian Szymanski!

Bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği maçlarda fark yaratan Sebastian Szymanski, Avrupa devlerini peşine taktı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, piyasasını da yükseltiyor.Şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Polonyalı futbolcu için önceki gün menajeri, "Kulübünün ondan 30-40 milyon Euro para kazanabileceğini düşünüyorum ama bence o paha biçilmez bir yıldız" demişti. Bu açıklamanın üzerinden saatler geçmeden yeni bir talip daha çıktı.

İtalyan ekibi Napoli'nin adım adım izlediği Szymanski için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United da devreye girdi.

İlk teklif 25 milyon Euro

Sarı-lacivertli takımdan kaleci Altay Bayındır'ı alan ve kulüple ilişkileri iyi olan Kırmızı Şeytanlar, Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazır. Devre arasına kadar oyuncuyu yakın takibe alacak olan İngiliz ekibinin ocak ayında da resmi teklifini ileteceği öğrenildi.
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