Avrupa’nın ortasında büyük kriz! AB bayrağını paspas yaptılar

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 34. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında bu hafta da sürdü.

AB bayrağı yerlerde

Protestocuların eylemlerinde dikkat çeken bir an yaşandı. Avrupa Birliği'ne (AB) de artan öfke, Paris sokaklarında kameralara böyle yansıdı: Bir protestocu (AB) bayrağını paspas yapıp kaldırımı sildi.