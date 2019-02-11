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Avrupa'nın İslam'ı bozma çabaları! Skandal proje

Almanya'nın ardından Fransa da kendi belirledikleri kurallara uygun sapkın İslam anlayışında cami açılması için girişimlere başladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
Avrupa'nın İslam'ı bozma çabaları! Skandal proje

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl "Fransa İslamı" planını devreye sokacağını açıklamıştı. Buna göre ülkedeki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak. Bu doğrultuda ilk adımlar atılmaya başlandı.

2 sözde 'Müslüman' entelektüelin öncülüğünde hayata geçirilecek 'liberal cami' projesi için, Paris'te uygun cami arayışları başladı.

İslam'la alay ediyorlar!

Fransa'da bir ilke imza atacak olan skandal proje, kadınlar ve erkeklerin aynı camide namaz kılma, vaaz etme ve imam olma imkanını sağlayacak bir cami anlayışı oluşturmak amacıyla başlatıldı. İslam'ın temel değerleriyle alay edercesine başlatılan kampanyaya tepkiler büyük.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:11
  1. Emmanuel Macron
  2. Fransa
  3. liberal cami
  4. İslam

YORUM YAZ

  • FarukFaruk21 dk önce
    Sen ne acayipsin ahir zaman. Herkes, kendine göre bir din uyduruyor. Ve yine herkes kendi uydurduğu dinin peygamberi... Allah (c.c.), sonumuzu hayr etsin.

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