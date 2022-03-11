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Dünya Avrupa'nın ikiyüzlülüğü şok etti! Borrell'den tarihi itiraf
Dünya

Avrupa'nın ikiyüzlülüğü şok etti! Borrell'den tarihi itiraf

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’ya NATO sözü verilmesini bir hata olarak nitelendirerek, “Tutamayacağınız sözleri vermek bir hatadır” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:22:00 -
Avrupa'nın ikiyüzlülüğü şok etti! Borrell'den tarihi itiraf

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı'nın Rusya ile ilişkilerde Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü vermek de dahil bir dizi ‘hata’ yaptığını belirtti. Borrell, “Bir dizi hata yaptığımızı ve Rusya'nın Batı'ya yaklaşması fırsatını kaybettiğimizi kabul etmeye hazırım. Daha iyisini yapabileceğimiz anlar oldu, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'nun bir parçası olacağı sözünü vermek gibi önerdiğimiz ancak uygulayamadığımız şeyler oldu. Bence tutamayacağınız sözleri vermek bir hatadır" dedi.

 

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