Avrupa'nın gözü bu üçlüde

Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve Avrupa'da birçok kulübün radarına takılan, Kim, Szalai ve kaleci Altay Bayındır için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Yönetimin özellikle bu takımın iskeleti olan üç ismi de takımda tutacağı ve astronomik tekliflerin bekleneceği bildirildi.

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa’nın önemli kulüplerinin, sarı-lacivertli ekipte özellikle Szalai, Kim ve Altay’ı takip edilmesi üzerine bu futbolculardan yüksek miktarda gelir elde edilebileceği tahmin edilse de gönderilmelerine sıcak bakılmıyor. Kaleci Altay'a, Fransa'dan Lille, Hollanda'dan Ajax, İngiltere'den Newcastle United, İtalya'dan İnter'in takip ettiğini bilmeyen yok. Macar yıldız Szalai için de Sevilla, Leicester City ve Roman yakın takipte. Güney Koreli savunmacı Kim'e de İngiltere'den taliplerin olduğu ve Tottenham'ın da menajerler aracılığıyla futbolcuyu yokladığı iddia edildi

Kadroyu koruyup sportif başarı elde etmeyi planlayan yönetimin, oyuncuların kafalarının rahat olması için astronomik teklifler gelmediği sürece transfere izin vermeme kararı aldığı öğrenildi.

Özellikle bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe’de devre arası gelen tekliflere kapı kapatılacak.

Sezon sonunda ise gelişmelere göre karar verilecek.

Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'nın milli arada bir araya geldiği ve Fenerbahçe'deki son durumu görüştüğü gelen haberler arasında.

Koç’un Portekizli teknik adama ve takımın gelişimine güvendiği de öğrenildi.