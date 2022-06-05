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Dünya Avrupa'nın göbeğinde PKK yürüyüş yaptı! Belediye Başkanı'ndan skandal: Türkiye'ye karşı yanınızdayız!
Dünya

Avrupa'nın göbeğinde PKK yürüyüş yaptı! Belediye Başkanı'ndan skandal: Türkiye'ye karşı yanınızdayız!

İngiltere'nin ardından İtalya'da da terör örgütü PKK yandaşları, teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri ve örgüt paçavralarıyla yürüyüş yaptı. İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando skandal açıklamalarda bulunarak, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye’ye karşı Rojava'nın yanındayız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 19:54:00 - 2022-06-05 20:57:38

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de operasyona hazırlanırken, PKK yandaşları da İtalya'nın başkenti Roma'da ellerinde terör örgütünü temsil eden paçavra ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyarak gösteri düzenledi. Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da "Türkiye'ye karşı yanınızdayız" diyerek teröre desteğini açıkça ifade etti.

Avrupa, terör örgütlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde, bölgenin refahı ve huzuru için büyük bir operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. PKK'nın iyice köşeye sıkışmasıyla örgüt sempatizanları Avrupa'da bir bir sokağa dökülmeye devam ediyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı

İtalya'nın başkenti Roma'da PKK'nın sözde gençlik hareketleri tarafından organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı, örgüt elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.

Belediye Başkanı'ndan skandal: Türkiye'ye karşı yanınızdayız

Yürüyüşe katılan İtalya'nın en büyük şehirlerinden birisi olan Palermo'nun Belediye Başkanı Leoluca Orlando adeta örgüt savunuculuğuna soyundu. Leoluca Orlando yaptığı açıklamada, "Türk işgaline karşı ve barış hakkını savunmak için bu gösteriye katılıyorum. Türkiye’ye karşı Rojava'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın göbeğinde yapılan bu terör gösterisine İtalya'nın ev sahipliği yapması adeta Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin nasıl desteklendiğini ortaya koyuyor.

İngiltere'de de yürüyüş yapmışlardı

Örgüt sempatizanları, geçtiğimiz günlerde de İngiltere'nin başkenti Londra'da polis korteji eşliğinde yürüyüş yapmıştı.

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