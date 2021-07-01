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Dünya Avrupa'nın göbeğinde dehşet anları! F-16 savaş uçağı binaya çarptı
Dünya

Avrupa'nın göbeğinde dehşet anları! F-16 savaş uçağı binaya çarptı

Hollanda'da F-16 savaş uçağının hava üssünde bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin belirlenemediği ve konunun araştırıldığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 20:04:00 -
Avrupa'nın göbeğinde dehşet anları! F-16 savaş uçağı binaya çarptı

Hollanda'da F-16 uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde bir binaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Leeuwarden Hava Üssü'nde düzenli olarak antrenman uçuşu yapan Belçika'ya ait F-16 uçağının kalkış sırasında hava üssünde bir binaya çarptığı belirtildi.

Hollanda Hava Kuvvetleri, F-16'nın kalkış sırasında binaya çarptığını pilot dahil olmak üzere 2 kişinin yaralandığını doğruladı.

'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin belirlenemediği ve konunun araştırıldığı kaydedildi.

Uçağın alev almadığı bildirilen kazada, yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği kaydedildi

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