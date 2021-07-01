Avrupa'nın göbeğinde dehşet anları! F-16 savaş uçağı binaya çarptı
Hollanda'da F-16 savaş uçağının hava üssünde bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin belirlenemediği ve konunun araştırıldığı kaydedildi.
Hollanda'da F-16 uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde bir binaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Leeuwarden Hava Üssü'nde düzenli olarak antrenman uçuşu yapan Belçika'ya ait F-16 uçağının kalkış sırasında hava üssünde bir binaya çarptığı belirtildi.
Hollanda Hava Kuvvetleri, F-16'nın kalkış sırasında binaya çarptığını pilot dahil olmak üzere 2 kişinin yaralandığını doğruladı.
'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin belirlenemediği ve konunun araştırıldığı kaydedildi.
Uçağın alev almadığı bildirilen kazada, yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği kaydedildi