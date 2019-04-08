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Avrupa'nın en iyilerinden! Açılış için gün sayıyor

Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımlarından Bursa Şehir Hastanesi’nin inşasında sona gelindi. Yüzde 94’ü tamamlanan hastane, açıldığında 5,5 milyon kişiye hizmet verebilecek. Hastanenin Bursa’da sağlık turizmine katkısı da büyük olacak.

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:31
Avrupa'nın en iyilerinden! Açılış için gün sayıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy'e inşa edilen Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi. Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da 5,5 milyon kişiye hizmet verecek şekilde planlanan hastane 800 bin metrekare alan üzerine inşa edildi.

Genel Hastane, Onkoloji, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık üssünün yapım aşaması yüzde 94 oranında tamamlandı. Açılış itibariyle 5,5 milyonluk bir hinterlanda sahip olan Bursa Şehir Hastanesi'nin 2030 yılında 7 milyonluk bölgeye hizmet vermesi hedefleniyor.

Güçlü teknolojik altyapı

Şehir hastanesinin diğer hastanelerden farklı olarak ileri seviyede hizmet veren bir sağlık merkezi olacağını söyleyen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "En nitelikli seviyede hizmetler vermiş olacağız. Bu hastanemiz diğer hastanelerde yapılamayan, ileri seviyedeki hizmetlerin, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gitmeye gerek kalmadan bütün hizmetleri Bursa'da çözebilecek bir nitelikte yapıldı. Teknolojik olarak da alt yapısı güçlü bir hastaneden bahsediyoruz" dedi.

Avrupa'nın en iyilerinden

Şehir hastanesinin Bursa ve civar iller için sağlık turizmi açısından önemli bir sağlık merkezi olacağını belirten Akan, "Şu andaki bilgilerimize göre İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer alacaktır. Nitelik anlamında Avrupa'nın en iyi merkezlerinden birisi oluyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:31
  1. Yalova
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  3. İstanbul
  4. Çanakkale
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