Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı! Türkiye'den o kasaba listeye girdi

Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği, Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını listeledi. Listeye Türkiye'den bir kasaba da eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı.

Evliya Çelebi'nin 'Ruhaniyetli bir şehir' dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa... Listede yer alan Türk kasabası ise Bursa'nın şirin Gölyazı'sı... Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Kasaba ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.