0553 313 94 23

Avrupa’nın en değerlisi Manchester City

KPMG Football Benchmark, Avrupa’nın elit kulüplerini değerlendirdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
Avrupa’nın en değerlisi Manchester City

KPMG Football Benchmark, Avrupa’nın elit kulüplerini değerlendirdi. İngiltere Premier Lig’i son 2 yılda zirvede tamamlayan Manchester City, 1 milyar 182 milyon Euro’luk oyuncu değeriyle Avrupa’nın en değerli takımı oldu. 2. sırada 1 milyar 111 milyon Euro’yla Barcelona yer alırken, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro’yla 3. sırada yer aldı.


Futbol değerlendirmeleriyle bilinen KPMG Football Benchmark, Avrupa’nın elit kulüplerinin oyuncu değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk 10’da 5 İngiliz kulübü yer alırken İspanya’dan da 3 temsilci ilk 10’a girmeyi başardı. Fransa’dan Paris Saint Germain ve İtalya’dan Juventus da listenin ilk 10 sırasında yer buldu. Değerlendirmede, İngiltere Premier Lig’i son 2 sezonda zirvede tamamlayan Manchester City ilk sırada yer aldı. City’nin kadrosundaki oyuncuların toplam değeri 1 milyar 182 milyon Euro olarak belirlendi. İkinci sıra ise İspanya La Liga şampiyonu Barcelona’nın oldu. Barça’nın toplam oyuncu değeri 1 milyar 111 milyon Euro. Geçtiğimiz hafta sonunda Tottenham’ı geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası’nın sahibi olan Liverpool ise 1 milyar 38 milyon Euro’luk değeriyle listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu. İlk 3 sıradaki ekipler 1 milyar Euro barajını geçerken, diğer takımlar ise bu limitin altında kaldı. İspanyol devi Real Madrid, 958 milyon Euro’yla 4. sırada yer aldı. İlk 10’daki tek Fransız ekibi Paris Saint Germain 906 milyon Euro’yla beşinci, Tottenham 976 milyon Euro’yla 6., Manchester United 846 milyon Euro’yla 7., Chelsea 842 milyon Euro’yla 8., Atletico Madrid de 840 milyon Euro’yla 9. oldu. İlk 10 sıradaki tek İtalyan takımı olan Juventus ise 788 milyon Euro’yla 10. sırada kendisine yer buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD jetleri yıldırım gibi havalandı! Dünya kilitlendi
    1. ABD jetleri yıldırım gibi havalandı!..
    2. Vali Canalp ‘hudut kartalları’ ile..
    3. Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin..
    4. ZES yeni elektrikli şarj..
    5. Denizin üzerine yapılıyor! Yüzde 56'sı..
    6. Tatlı yiyen asansöre binmesin
    7. İstanbullulara eski dönemlerin..
    8. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    9. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    10. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    11. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    12. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    13. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    14. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    15. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    16. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    17. Su yılanları yakın takipte
    18. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    19. Şemdinli balında üretim zamanı
    20. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor