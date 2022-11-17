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Dünya Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biriydi! O ülkede yakalandı
Dünya

Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biriydi! O ülkede yakalandı

Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından birinin İspanya'da düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 17:44:00 -
Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biriydi! O ülkede yakalandı

Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından birinin İspanya'da düzenlenen operasyonda yakalandığı duyuruldu.

İspanya Jandarma Kurumundan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en çok bilinen uyuşturucu örgütünün ikinci adamı olan 44 yaşındaki R.E.K'nin ülkenin doğusundaki turistik yerlerden Benidorm'da yakalandığı bildirildi.

Hollanda polisiyle birlikte yürütülen operasyonda yakalanan söz konusu kişinin, Hollanda'ya 840 kilogram esrar, İngiltere'ye 106 kilogram kokain sokmak ve 6 milyon avrodan fazla kara para aklamakla suçlandığı belirtildi.

Birçok ülkede önemli bağlantıları olan şebekenin, uyuşturucu kaçakçılığında geniş deneyime sahip olduğu, büyük ölçekli sentetik uyuşturucu üretiminde uzmanlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Benidorm'da kiralık bir evde ailesiyle birlikte yaşayan ve sakin bir hayatı olduğu belirtilen R.E.K'nin Hollanda mahkemesi tarafından çıkartılan arama ve tutuklama emrinden dolayı yakalandığı, Madrid'deki mahkemeye çıkarıldıktan sonraki karara göre iadesiyle ilgili işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Diğer yandan, İspanya'daki operasyonla eş zamanlı olarak Hollanda ve Belçika'da da aynı suç örgütüyle bağlantılı operasyonlar gerçekleştirildiği, örgütün diğer 7 üyesinin daha yakalandığı, çok miktarda uyuşturucuya el konulduğu bildirildi.

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Yorumlar

56

akit sizden rica ediyorum youtubeda canlı olarak başlatılan o eski kısmetse olur programının daimi canlı şekilde kaldırılması için rtüke söylemenizi rica ediyorum allah rızası için saygılarımla lütfen gereğini yapın kafirlere karşı
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