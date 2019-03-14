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Avrupa’nın en büyük laboratuvarı Siemens’ten

Siemens Healthineers Türkiye, Türkiye’nin sağlık alanında en büyük Kamu-Özel İş Birliğiprojesi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurdu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:17
Avrupa’nın en büyük laboratuvarı Siemens’ten

Siemens Healthineers Türkiye, Türkiye’nin sağlık alanında en büyük Kamu-Özel İş Birliği projesi olarak bilinen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’e Avrupa’nın en büyük hastane laboratuvarını kurdu.

Sağlık teknolojilerinde en gelişmiş olanak ve öncü uygulamalara sahip laboratuvarda, günde 130 bin, ayda ise 3 milyonun üzerinde test yapılacak. Rutin test işlemlerinin hepsi aynı gün içinde sonuçlandırılabilecek. Genetik tetkikler için ise yurt dışına numune gönderilmesine gerek kalmayacak.

Geleceğin sağlık kampüsü

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in laboratuvar hizmetlerinden 5 yıl içinde 50 milyonun üzerinde kişiye fayda sağlaması öngörülüyor. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te Siemens Healthineers olarak Avrupa’nın en büyük laboratuvarını kurarken Siemens Bina Teknolojileri ile de en kapsamlı bina teknolojilerini kullanarak geleceğin sağlık kampüsünü inşa ettiklerini belirtti.

5 yılda 50 milyon kişi faydalanacak

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni kurulmaya başlanan öncü laboratuvar sistemlerini buraya getirdiklerini aktaran Gelis, “Bu sağlık kampüsündeki laboratuvar hizmetlerimizin önümüzdeki beş yılda 50 milyon kişiye fayda sağlamasını öngörüyoruz. Ayrıca güvenlik, iklimlendirme ve otomasyon alanlarında öncü bina teknolojilerimizle, yüksek enerji verimliliği, çalışan ve hasta konforu sağlıyoruz. Tüm bu teknolojilerimizle ülkemizin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel işbirliği projesine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:17
  1. Siemens Healthineers Türkiye
  2. Kamu-Özel İş Birliğiprojesi
  3. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent
  4. Sağlık teknolojileri
  5. Siemens Bina Teknolojileri

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