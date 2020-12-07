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Ekonomi Avrupa'nın en büyüğü, pandemide de durmadı
Ekonomi

Avrupa'nın en büyüğü, pandemide de durmadı

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı, pandemide durmadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:55:00 -
Avrupa'nın en büyüğü, pandemide de durmadı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulanan üst düzey korona önlemleri meyvelerini verdi. Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de 2020 yılı itibarıyla 641.305 kamyon giriş çıkış yaptı. Alınan Kovid 19 tedbirleri arasında günlük ortalama binin üzerinde kamyon giriş-çıkış yapıldı, ihracat ve ithalat kesintisiz devam etti. Türkiye'de 322 bin 183 t aracı günlüğe kaydederken, 319 bin 122 t aracını yurt dışına çıkardı.

Salgına rağmen alınan üst düzey tedbirlerle 2020 yılında 11 ay içerisinde yapılan işlem adedinde rekor verilere ulaşılırken, toplam 821 bin 685 binek araç işlendi. Ayrıca bu yıl 3 milyon 101 bin 155 yolcu da söz konusu sınır kapısını kullandı.

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