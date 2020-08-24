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Spor Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Spor

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Portekiz'de Luz Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi Coman'ın golüyle mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 00:14:00 -
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Alman Panzeri Bayern Münih, PSG'yi Portekiz'deki finalde 1-0 mağlup ederek tarihinin 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Portekiz'deki Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da istekli başladı. 22. dakikaya gelindiğinde ise Bayern Münih'ten Lewandowski'nin şutu direkte patladı. PSG ise Mbappe, Neymar ve Di Maria ile kaleye gitse de ilk yarıda mücadele beraberlikle sona erdi.

Coman Bayern Münih'i sırtladı

Maçın ikinci yarısı gergin başlarken, Bayern Münih'ten 2, PSG'den 1 isim sarı kart gördü. 59. dakikada Bayern Münih'ten Kingsley Coman sahneye çıkarak topu ağlara gönderdi.

Dakika 73'te PSG Mbappe'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi ancak VAR devreye girdi ve hakem devam kararı verdi. PSG son anlarda bastırdı ancak başarılı olamadı. Bayern sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Bayern Münih 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

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