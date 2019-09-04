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Avrupa’nın beş büyük liginde yaz transfer dönemi raporu

Avrupa’nın beş büyük ligi içerisinde transfer döneminde gerçekleştirilen transferler sonrası tek kar elde eden lig Fransa ligi 'Ligue 1' oldu. Ligue 1’e satın alınan oyunculara 690 milyon 600 bin Euro ödenirken, satılan oyunculardan 848 milyon 460 bin Euro gelir elde edildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
Avrupa’nın beş büyük liginde yaz transfer dönemi raporu

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

 Avrupa’da ve Dünya’da çok hızlı ve heyecanlı bir yaz transfer dönemine şahit olduk. Özellikle Avrupa’nın beş büyük liginde harcanan paralar, elde edilen gelirler sonrası en fazla kar eden lig 848 milyon 460 bin Euro ile Fransa Ligue 1 olurken, en fazla para harcayan lig ise 1 milyar 550 milyon Euro İngiltere Premier Lig oldu. 

5 majör lig içerisinde alınan oyunculara en az para ödeyen lig, 576 milyon 800 bin Euro ile Almanya BundesLiga oldu. Satın alınan oyunculara ise 742 milyon Euro ödeyen BundesLiga, bunun sonucunda transfer dönemini 165 milyon 210 bin Euro ekside kapattı. 

Premier Lig’in rekor transferleri 

İngiltere Premier Lig’in en pahalı satışı Chelsea’den 100 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer olan Belçikalı Eden Hazard olurken, Premier Lig’e başka bir ligden transfer edilen en pahalı oyuncu ise Ligue 1 ekibi Lille’den Arsenal’e transfer olan Nicolas Pepe oldu. 

La Liga 

İspanya La Liga’nın en pahalı satışı 80 milyon Euro karşılığında Barcelona’dan Bayern Münih’e transfer olan Lucas Hernandez oldu. La Liga’ya transfer edilen en pahalı oyuncu ise Atletico Madrid’in 126 milyon Euro ödeyerek Benfica’dan kadrosuna kattığı Joao Felix oldu. 

BundesLiga 

Almanya BundesLiga’nın 80 milyon Euro ile en fazla bonservis ödenerek alınan oyuncusu aynı zamanda La Liga’nın en pahalı satışı olan Lucas Hernandez. BundesLiga’nın en pahalı satışı ise 60 milyon Euro ile Frankfurt’tan Real Madrid’e transfer olan Sırp oyuncu Luka Jovic oldu. 

Ligue 1 

Transferde kar elde eden Ligue 1’in en pahalı satışı 80 milyon Euro karşılığında Premier Lig’e transfer olan Nicolas Pepe. Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren Yusuf Yazıcı’nın 16 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer olduğu Ligue 1’de satın alınan en pahalı oyuncu Sevilla’dan Monaco’ya 40 milyon Euro bonservis ödenen isim ise Wissaam Ben-Yedder. 

Serie A 

İtalya Serie A’nın alınan En pahalı oyuncusu 85 milyon 500 bin Euro ile Ajax’tan Juventus’a transfer olan genç stoper De Ligt olurken, en pahalı satışı 65 milyon Euro ile Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin yolunu tutan Cancelo oldu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:32
  1. Trabzon
  2. La Liga
  3. Premier Lig
  4. BundesLiga
  5. Ligue 1

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