  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupalılar Türk çayına hayran kaldı
Ekonomi

Avrupalılar Türk çayına hayran kaldı

Türkiye'de üretilen doğal ve sağlıklı çay, dünyada tam 114 ülkeye ihraç ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:02:00 -
Avrupalılar Türk çayına hayran kaldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton Türk çayı satıldı, 15 milyon 247 bin dolar kazanç elde edildi. Bir önceki yıla göre çay ihracatında yaklaşık yüzde 19 artış sağlandı.

Türk çayı dünyada en çok Belçika'da tüketiliyor. Belçika'ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edilirken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda izledi. Geçen yıl ilk kez Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de Türk çayı satıldı.

En doğal çay

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türk çayının dünyada beğenildiğini ve istenildiğini söyledi. Dünyada Türklerin olduğu her yerde Türk çayının satıldığına dikkat çeken Alim, "Türkler bulunduğu ülkelerde çayımızı arıyor. Avrupa'da, Türk çayının en fazla satılıyor olmasının sebebi de buralarda Türklerin yoğunlukta olması. Tabii ki bizim çayımız üzerine kar yağan bir çay olduğu için diğer ülkelerde olduğu gibi hiçbir ilaçlama yok, pestisit kalıntısı yok, doğal bir çay. Bahçeden geliyor, işleniyor ve bardağı kadar gidiyor. Sağlık açısından zararı olmadığı gibi faydaları var" dedi.

Çayımızı anlatan mektuplar yazılıyor

İnsanlar gördükçe, tattıkça yabancı çaylarla Türk çayını karşılaştıkları zaman aradaki farkı, doğallığı gördüklerini ifade eden Alim, "Bizim çayımızın menşei, yapılışı, üretimi belli, kimyasal hiçbir bağı yok, doğal, sağlık açısından da faydalı. Bunu da Türkler çok iyi bildikleri için nerede olurlarsa olsunlar Türk çayını arıyor, buluyor, tüketiyorlar. Bu anlamda da Avrupa ülkelerindeki satışımız fazla. Ancak satış rakamlarını artırmamız gerekiyor. Ticari ateşelerimizin olduğu ülkelere çayımızın kalitesini, üretimini, sağlık için faydalarını anlatan mektuplar yazıyoruz. Ticari ateşelerin bulundukları ülkelerde çay ticareti yapan kişilere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?
Eğitim

Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL ikinci dönem yeni kayıtlar ne zaman? 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sın..
Araç muayenede yeni düzenleme geldi! Artık bunu yapabilirsiniz
Otomotiv

Araç muayenede yeni düzenleme geldi! Artık bunu yapabilirsiniz

Araç muayenede yeni bir düzenleme yapıldı. Araç sahiplerinden gelen yoğun talep sonrası yapılan değişiklikle, muayenede ağır kusurlu bulunan..
Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi
Dünya

Çin'in 8'i bombardıman 12 savaş uçağı komşu ülkenin hava sahasına girdi

Çin ordusuna ait 12 savaş uçağının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay