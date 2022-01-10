Avrupalıdan çok konuşup az ödüyoruz

Temmuz-Eylül 2021 döneminde Türkiye’de yaklaşık yüzde 104 yaygınlık oranına karşılık gelen yaklaşık 87 milyon mobil aboneye ulaşıldı. Yıllar itibarıyla trafik mobil aramada artarken, sabit aramada azaldı.

Trafikte artış eğilimi

Geçen yılın birinci çeyreğinde 74.3 milyar dakika, ikinci çeyreğinde 80.6 milyar dakika, üçüncü çeyreğinde de toplam trafik miktarı 82.5 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Böylece internet üzerinden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığı mobil ve sabit trafik miktarı, 2021’in 9 ayında 237.3 milyar dakika oldu.

Temmuz-Eylül 2021 döneminde toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 81.2 milyar dakika, sabit trafik miktarı ise 1.3 milyar dakika olarak ölçüldü. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2.4, sabit trafik miktarı yaklaşık yüzde 3.4 arttı.

Sınırlı yükseliş

2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 17.7 azaldı. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık yüzde 2.2, sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 1.3 arttı. Türkiye, 2021’in üçüncü çeyreğinde abone başına 576 dakika aylık mobil kullanımla Avrupa birincisi oldu. 2012’den beri ilk sırada olan ülke, en yakın takipçileri Norveç (377), Hırvatistan (322), Makedonya’yla (277) arayı da açtı.

Mobil abone başına aylık konuşma süresinde Avrupa ortalaması 249 dakika oldu.

Maliyet düşük

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen ‘ARPU’ rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2021’in üçüncü çeyreği itibarıyla 17.64 Euro’ya varırken, Türkiye’de 4.52 Euro’da kaldı. Böylece Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, abone başına 576 dakikalık konuşmayla birinciliği korudu. Abone başına aylık gelirde de en az konuşma bedeli alan ülke olarak dikkati çekti.

Çalışmalar hızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada fiber ile geniş bant kullanımının yaygınlaştığına işaret etti. Yerli ve milli üretimin desteklenmesi; siber güvenliğin geliştirilmesi hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, “Çağın ötesindeki hizmetleri milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bilişim alanında hedefimiz de çok net. Artık teknolojik gelişmeleri takip eden değil yön veren ülke olmak istiyoruz” dedi.