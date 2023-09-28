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Dünya Avrupalı uçak üreticisi devi Airbus! Çin'de ikinci nihai hattıyla imzayı attı: Yeni projesi yolda, rakip geliyor
Dünya

Avrupalı uçak üreticisi devi Airbus! Çin'de ikinci nihai hattıyla imzayı attı: Yeni projesi yolda, rakip geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-28 19:28:00 -
Avrupalı uçak üreticisi devi Airbus! Çin'de ikinci nihai hattıyla imzayı attı: Yeni projesi yolda, rakip geliyor

Çin'de pazarı genişlemeyi hedefleyen Airbus'tan yapılan açıklamada yeni proje duyruldu: Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde temelini attık diyerek duyurdu

Çin pazarında genişlemeyi hedefleyen Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde ikinci nihai montaj hattının temelini attı. Airbus'ın Nisan 2023'te Tianjin Serbest Ticaret Bölgesi Yatırım Limited Şirketi ve Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ile projeye ilişkin bir anlaşma imzalamasının ardından, hattın temelinin atılması bir başka önemli adıma işaret ediyor. Airbus'tan yapılan açıklamada, genişleme projesinin 2025 yılı sonunda hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

2. Airbus fabrikasının arşiv görüntüleriÇin pazarında genişlemeyi hedefleyen Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde ikinci nihai montaj hattının temelini attı.

Airbus'ın Nisan 2023'te Tianjin Serbest Ticaret Bölgesi Yatırım Limited Şirketi ve Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu ile projeye ilişkin bir anlaşma imzalamasının ardından, hattın temelinin atılması bir başka önemli adıma işaret ediyor.Airbus'tan yapılan açıklamada, genişleme projesinin 2025 yılı sonunda hizmete girmesinin planlandığı belirtildi.

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