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Avrupalı gençler, Kartal ile ilgili projelerini Başkan Gökhan Yüksel’e anlattı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Yerel Problemlere Karşı Gençlik Girişimleri Projesi dolayısıyla Kartal’a gelen Avrupalı gençler ile buluştu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:11
Avrupalı gençler, Kartal ile ilgili projelerini Başkan Gökhan Yüksel’e anlattı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Yerel Problemlere Karşı Gençlik Girişimleri Projesi dolayısıyla Kartal’a gelen Avrupalı gençler ile buluştu.


Kartal’da yer alan Grand Mira Hotel’de gerçekleştirilen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi (DPS) Milletvekili Nevin Hasan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve projede yer alan Avrupalı öğrenciler katıldı.



“Kartal’ı olduğundan çok daha iyi konuma taşıyacak bütün fikirlere açığız”


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katıldığı toplantıda projelerini anlatan öğrenciler, Kartal’a artı değer kazandıracak fikir ve projelerini paylaştı. Öğrencilerin ürettikleri projeleri tek tek dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, öğrencileri Kartal’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Ürettiğiniz projeler ve bizimle paylaştığınız fikirler için hepinize çok teşekkür ederim. Kartal’ı olduğundan çok daha iyi konuma taşıyacak bütün fikirlere açığız. Sizlerin de bizler ile paylaştığı bu projelerle ilgili gerekli notları hem ben hem ekip arkadaşlarım aldık. Bu doğrultuda Kartal’ımıza artı değer kazandıracak projelerin ve fikirlerin takipçisi olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kendisine yoğun ilgi gösteren gençler ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öğrencilerden Kartal’da düzenlenen ‘Zafer Haftası’ etkinliklerine yoğun ilgi


Yerel Problemlere Karşı Gençlik Girişimleri Projesi kapsamında; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, İtalya ve Türkiye’den eğitime katılan 44 öğrenci, 10 gün boyunca Kartal Belediyesinin destekleri ile Kartal’da konakladı. Kartal’da çok sayıda projeyi gezen, Kartal’ın tarihi ve kültürel noktalarına ziyaretlerde bulunan gençler ayrıca, Zafer Haftası dolayısıyla Kartal’da düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne de katıldılar. Avrupalı gençler Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ve tüm gün süren etkinliklere de yoğun ilgi gösterdi. Kartal’da kaldıkları süre boyunca çeşitli eğitim programlarına dahil olan Erasmus+ programı öğrencileri, Kartal ilçesi için de Kartallıların hayatını kolaylaştıracak projeler üretti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:11
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