Avrupalı diplomatlar: Vizelerimiz alındı

2011'de Suriye çatışmasının patlak vermesinden bu yana Avrupa Birliği, Suriye'nin en yakın büyük şehri olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'u diplomatik üs olarak kullanıyordu.

Ancak bir AB diplomatı Suriye rejiminin 1 Ocak'tan itibaren Şam'a çoklu giriş vizesi almak için kullanılan özel izni açıklama yapmadan iptal ettiğini duyurdu.

AB diplomatlarının Suriye'yi her ziyaret etmek istediklerinde bir defalık vize için başvuru yapmaları gerekiyor. Suriye rejimi bu yolla Avrupa hükümetlerini Şam'daki elçilikleri yeniden açmaya zorluyor.

Diplomatlar "Bu, AB insani yardımı için ciddi bir sorun," ifadeleri kullanıyor.

Avrupa Komisyonu, yabancı güçlerin çektiği şiddetli savaştan yedi yıl sonra, gıda yardımı ve ülkelerindeki Suriyelilere ilaç ve barınak sağlamak için yaklaşık 909.44 milyon dolar harcadı.

Avrupa Birliği, Suriye rejimine Pazartesi günü en son ekonomik yaptırımlar uyguladı ve rejimin BM liderliğindeki barış sürecinin bir parçası olarak Beşar Esed'in katılımı olmayan bir siyasi geçiş gerçekleşinceye kadar politikasını değiştirmeyeceğini duyurdu.

Kaynak: Lebanondebate