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Dünya Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...
Dünya

Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme "Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz. Devletin yaşamasını istiyoruz ama devlet çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:03:00 -
Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya'nın İçişleri Bakanı ve iktidardaki popülist Estonya Muhafazakar Halk Partisi'nin (EKRE) liderlerinden Mart Helme, Alman Deutsche Welle'ye (DW) verdiği bir röportajda eşcinsel sapkınlara karşı tutumunun dostça olmadığını ve Estonyalı eşcinsellerin İsveç'e gitmesinin istediğini söyledi.

Helme'nin partisi 2021'de Estonya'da evlilik tanımına ilişkin bir referandum düzenleme önerisinde bulunacak. EKRE partisi anayasada evliliğin bir erkek ve bir kadının birlikteliği olarak tanımlanmasını istiyor.

"Ahlak olmadan yaşayamayız"

Helme, “Bu referandum bütün ülke için önemlidir, çünkü evlilik olmazsa, kadın ve erkek çocuk sahibi olmazsa gelecek olamaz. Bu herkes için çok açık ve cevabımız çok basit. Mevzuatta açıkça ve net bir şekilde belirtmekten yanayız: evlilik bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktir ve işte bu kadar” dedi.

"Bırakın İsveç'e koşsunlar"

"Devletin yaşamasını istiyoruz ama çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz ” diyen Helme, "Bırakın İsveç'e koşsunlar. Orada, onlara daha nazik bakıyorlar...Biz onlara düşmanız" şeklinde konuştu.

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