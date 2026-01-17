  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi "Avrupakent GYO, Sıfır Finansal Borçluluk ve Net Dağıtılabilir Kardan En Az %50 Temettü Dağıtma Taahhüdü ile 2025 Yılında Temettü Verimliliği En Yüksek İlk Beş Şirket Arasında"
Ekonomi

“Avrupakent GYO, Sıfır Finansal Borçluluk ve Net Dağıtılabilir Kardan En Az %50 Temettü Dağıtma Taahhüdü ile 2025 Yılında Temettü Verimliliği En Yüksek İlk Beş Şirket Arasında”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Avrupakent GYO, Sıfır Finansal Borçluluk ve Net Dağıtılabilir Kardan En Az %50 Temettü Dağıtma Taahhüdü ile 2025 Yılında Temettü Verimliliği En Yüksek İlk Beş Şirket Arasında"

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), şeffaf yönetim prensipleri ve güçlü kira getirili portföyü ile gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe öncü bir rol üstlenerek sürdürülebilir yatırım stratejisini yatırımcı dostu temettü politikasıyla pekiştirmektedir.

Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu değer oluşturma vizyonu ile sermaye piyasalarında istikrarlı temettü performansını devam ettiriyor. AVPGY, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği kar payı dağıtımı ile %8,12* temettü verimliliğine ulaşarak Borsa İstanbul’da işlem gören ve temettü verimi en yüksek ilk beş şirket arasında yerini almıştır.

Avrupakent GYO, portföyündeki ticari alanların sahip olduğu yüksek doluluk oranları ve istikrarlı kira gelirleri sayesinde, operasyonel süreçlerini öngörülebilir bir nakit akış avantajına dönüştürmektedir. Şirket, elde ettiği bu karlılığı yatırımcı odaklı yaklaşımı gereği her yıl düzenli temettü ödemeleriyle yatırımcılarıyla paylaşmaktadır. Bu stratejik model; AVPGY’yi yalnızca portföy değer artışıyla sınırlı kalmayan aynı zamanda düzenli temettü verimliliğiyle desteklenen gelir odaklı bir yatırım enstrümanı olarak sermaye piyasalarında farklılaşmaktadır.

Operasyonel verimlilik ve çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla sektörel rekabet avantajını koruyan AVPGY, Şirket Esas Sözleşme ile hüküm altına alınan “Temettü Politikası” kapsamında, her yıl net dağıtılabilir karının en az %50’sini yatırımcılarıyla paylaşma devam edecektir. Avrupakent GYO, sahip olduğu güçlü likidite pozisyonu ve sıfır finansal borçluluk yapısıyla; makroekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir temettü verimliliğini pay sahiplerine sunma kararlılığını korumaktadır.

*Kaynak: Fintables

