Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.
Resmi Gazete'de bazı bakanlıklar ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 33140 sayılı atama kararına 17 Ocak 2026 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 Ocak 2026 tarihinde birçok bakanlık ve kurumlarda atamalar gerçekleşti. Buna göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alınırken, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel, Savunma Sanayii Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine ise Kübra Yüceer göreve getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
