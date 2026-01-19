  • İSTANBUL
Dünya Avrupa’dan Trump’a "Grönland" resti: AB liderleri olağanüstü toplanıyor!
Avrupa’dan Trump’a "Grönland" resti: AB liderleri olağanüstü toplanıyor!

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı satın alma talebi ve Avrupa ülkelerine yönelik vergi tehditleri üzerine AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’dan flaş bir açıklama geldi. AB liderleri, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek ek vergiler ve Arktik güvenliği için önümüzdeki günlerde acil koduyla toplanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ipler, dünyanın en büyük adası Grönland yüzünden kopma noktasına geldi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB üyesi ülkelerin liderlerinin "önümüzdeki günlerde" Grönland konusunda olağanüstü bir zirve gerçekleştireceğini duyurdu. Costa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, birliğin uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü prensiplerinde sarsılmaz bir beraberlik içinde olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN "ALTIN KUBBE" VE VERGİ TEHDİDİ

Krizin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın "ulusal güvenlik ve Altın Kubbe projesi" için hayati önemde olduğunu iddia ederek adayı satın almak istemesi yatıyor. Danimarka ve Grönland’ın bu teklifi reddederek bölgeye Avrupa ülkelerinden askeri birlik davet etmesi üzerine Trump, vergi silahını çekti. Trump; Almanya, Fransa, İngiltere ve Norveç dahil 8 ülkeye 1 Şubat 2026’dan itibaren %10, 1 Haziran’dan itibaren ise %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

AB: "ZORLAMAYA KARŞI KENDİMİZİ SAVUNURUZ"

AB Konseyi Başkanı Costa, Washington’ın açıkladığı gümrük vergilerinin transatlantik ilişkileri ciddi şekilde zedeleyeceğini ve ticaret anlaşmalarına aykırı olduğunu belirtti. Costa, AB’nin her türlü "zorlamaya" karşı kendini savunmaya hazır olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü toplantıda ABD’ye karşı verilecek ortak yanıtın netleşeceğini ifade etti.

