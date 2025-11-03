Avrupa’dan sürücülere kritik uyarı: Otomobil güvenliği değişiyor!

Avrupa Birliği, otomobil güvenliğinde dev bir reform hazırlıyor. Yeni standartlarla birlikte hem araçlar hem de sürücüler için kurallar sıkılaşıyor. Uzmanlar, uygulamanın hayat kurtaracağını belirtiyor.

Avrupa Birliği, otomobil güvenliğinde köklü bir değişikliğe gidiyor. AB Komisyonu, araç muayene ve tescil standartlarını güncelleyerek sürücüler ve yayalar için güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yetkililer, özellikle elektrikli araçlar ve ileri sürücü destek sistemleri gibi teknolojik yeniliklerin mevcut kurallar tarafından yeterince kapsanmadığını belirtiyor. Yeni düzenleme ile araçlarda otomatik fren, şerit takip, yaya ve bisikletli algılama gibi sistemlerin standart hale gelmesi öngörülüyor.

AB’nin önerdiği değişiklikler arasında, 10 yaş üzeri araçların her yıl muayeneye tabi tutulması ve dijital tescil belgeleri ile sınır ötesi veri paylaşımının kolaylaştırılması da yer alıyor. Uzmanlar, bu adımlar sayesinde Avrupa’da yıllık binlerce kazanın ve yaralanmanın önlenebileceğini söylüyor.

Özellikle Türkiye gibi araç ithalatçısı ülkeler için bu reform önemli bir sinyal niteliğinde. Uzmanlar, AB standartlarına uyum sağlamak için yeni araçlarda güvenlik teknolojilerinin artırılacağını, ikinci el ve eski araç sahiplerinin ise muayene süreçlerinde ek yükümlülüklerle karşılaşabileceğini ifade ediyor.

Ancak bazı sivil toplum kuruluşları, ABD ile Avrupa arasında tartışılan karşılıklı standart tanıma sürecinin yol güvenliğini riske atabileceği uyarısında bulunuyor.

Özetle Avrupa’da otomobil güvenliği dev bir değişimden geçiyor. Sürücüler ve araç sahipleri, önümüzdeki dönemde hem araç alırken hem de trafiğe çıkarken yeni kurallara dikkat etmek zorunda olacak.