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Dünya Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar
Dünya

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

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Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Avrupa Birliği, dünyanın en güçlü liderleri arasında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak karara imza attı.

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya yönelik normalde 6 aylık dönemler halinde yenilenen bireysel yaptırımların süresini, bazı isimlerin listeden çıkarılması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yalnızca bir hafta uzattı.

EUobserver'ın AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, üye ülkelerin daimi temsilcileri Brüksel'de gerçekleştirdikleri toplantıda, 15 Eylül'de süresi dolacak Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların uzatılmasını görüştü.

Toplantıda, mevcut yaptırım listesinde yer alan Özbek ve Rus milyarder Alişer Usmanov'un durumu tartışıldı.

Slovakya ve Fransa'nın, demir-çelik, madencilik, bakır, çimento, telekomünikasyon, teknoloji ve medya sektörlerinde yatırımları bulunan iş insanı Alişer Usmanov'un yaptırım listesinden çıkarılması talebi konusunda üye ülkeler arasında uzlaşı sağlanamadı.

 

15 Eylül'den 22 Eylül'e uzatıldı

Bunun üzerine AB ülkelerinin büyükelçileri, yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluşun yer aldığı yaptırım listesinin mevcut haliyle bir hafta daha yürürlükte kalması konusunda anlaştı.

Böylece Usmanov'un da yer aldığı yaptırım listesinin süresi 15 Eylül'den 22 Eylül'e uzatıldı.

Öte yandan, üye ülke temsilcilerinin gelecek hafta konuyu yeniden görüşmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana AB'nin Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımları ilk defa bu şekilde kısa süreli uzatılmış oldu.

AB'nin bireysel yaptırımları kapsamında, listede yer alan kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor. Ayrıca bireylere seyahat yasağı uygulanıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımlarının devamı için 27 üye ülkenin oy birliği gerekiyor ve yaptırımlar normal şartlarda 6 aylık dönemler halinde uzatılıyor.

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