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Dünya Avrupa'dan küstah 'HDP' açıklaması!
Dünya

Avrupa'dan küstah 'HDP' açıklaması!

Avrupa Birliğinin (AB), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan endişe duyduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:25:00 -
Avrupa'dan küstah 'HDP' açıklaması!

HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin kapatılması yönünde atılan adımlara ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama yapıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği öne sürülen açıklamada, "Bu durum, Türkiye'de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB'nin endişelerini artırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır." şeklinde küstah iddialarda bulunuldu.

Açıklamada, AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin 'demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği' savunuldu.

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