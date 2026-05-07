Avrupa'dan İsrail kalleşliği
Dünya

Avrupa'dan İsrail kalleşliği

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa'dan İsrail kalleşliği

Avrupa Birliği üyelerinin çoğu Gazze'de soykırım devam ederken terör devleti İsrail'e silah ihracatını sürdürdü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük çoğunluğu Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail’e silah ihracatını durdurmazken en fazla ihracat yapan ülkeler Fransa, Almanya ve Yunanistan oldu.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), üye ülkelerin dış ülkelere silah ihracatına yönelik son verileri açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinin 17'si 2024 yılında İsrail'e silah ihracat lisansı vermeye devam etti.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası baskının arttığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın geçici tedbir kararları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkardığı dönemde, AB üyeleri Fransa, Almanya ve Yunanistan, İsrail’e silah ihracatında başı çekti.

 

Fransa, 2024’te İsrail’e yaklaşık 368 milyon avroluk silah ihracat lisansı vererek AB ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Onu Almanya izledi. Aynı dönemde, Almanya'nın İsrail’e silah ihracat lisansı toplamı 164 milyon avroyu buldu. Yunanistan 115 milyon avro ile üçüncü sırada yer alırken onu Romanya 102 milyon avro, Çekya 35 milyon avro ve Finlandiya ise 17 milyon avroyla izledi.

Bu dönemde, İsrail’e Macaristan 5,6 milyon avro, Letonya 3,5 milyon avro, Hırvatistan 2,3 milyon avro, Polonya 1,3 milyon avro, Litvanya 1,2 milyon avro, Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda 1,1 milyon avro, Lüksemburg 800 bin avro, Estonya 747 bin avro ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 413 bin avroluk silah ihracat lisansını onayladı.

Böylece, AB ülkeleri yaklaşık 820 milyon avroluk silah ve askeri ürün ihracatına lisans verdi.

 

Yazılım, mühimmat ve patlayıcı sistemlere lisans verildi

Fransa'nın verdiği lisansların büyük bölümünü askeri yazılım ve parça sistemleri oluştururken yaklaşık 120 milyon avroluk mühimmat ve 18 milyon avroluk bomba, füze ve patlayıcı sistem lisansı da dikkati çekti.

Almanya’nın lisanslarında 48 milyon avroluk zırhlı araç, 37 milyon avroluk mühimmat ve 13 milyon avroluk patlayıcı kategorileri öne çıktı.

Yunanistan yaklaşık 114 milyon avroluk görüntüleme ve karşı tedbir ekipmanı, Romanya 43 milyon avroluk patlayıcı ihracatı için lisans verdi.

