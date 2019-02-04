Avrupa'dan Fransa'ya ilk tepki: Endişeliyiz

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasından ve aralarında biber gazının da bulunduğu savunma silahlarının kullanımından endişe duyduğunu belirtti.

"Derin kaygı duyuyoruz''

Polisin de zor koşullarda görevini yerine getirdiğine dikkati çeken Mijatovic, yine de güvenlik güçlerinin şiddet uygulamaları sonucu çok fazla yaralı olmasından derin kaygı duyduğunu söyledi.

Mijatovic, Fransa'nın eylemcilere yönelik daha sert cezalar getirmeyi öngördüğü ve mecliste tartışılan yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğine işaret etti.

Özgürlüklere saygı duyun

İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, "Bu hassas durumda hükümet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." dedi.