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Ekonomi Avrupa'dan Bitcoin hamlesi! Takip edecekler
Ekonomi

Avrupa'dan Bitcoin hamlesi! Takip edecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-21 11:58:00 -
Avrupa'dan Bitcoin hamlesi! Takip edecekler

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Bitcoin gibi kripto para hareketlerinin yakından takip edilmesini içeren yeni kuralları onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, kara para aklamayı önleme ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk AB kuralları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni kurallara göre, diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve şüpheli işlemler engellenecek.

"Seyahat Kuralı" olarak nitelendirilen finansal transferlerde işlemi gerçekleştiren kurumların, gönderenin ve alıcının kimlik bilgilerini tespit etmesini, saklanmasını ve paylaşmasını zorunlu kılan yükümlülük, kripto varlıkların transferlerinde de geçerli olacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suçluların kripto akışlarını tespit etmesi ve durdurması gerekecek.

Kripto alanındaki şirketlerin kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin tamamına uyması zorunlu olacak.

AB ülkelerinde kripto varlık hizmeti sunanların ilgili düzenleyici kurumlardan lisans alması gerekecek.

AB içerisinde kripto varlıklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak.

Kripto para birimleri de dahil olmak üzere kripto varlıkların denetimi, tüketicilerin korunması ve çevresel önlemlere ilişkin yeni ortak kurallar getirilecek.

Bu alanda piyasa manipülasyonuna ve mali suçlara karşı güvenceler olacak.

Yürürlüğe 2024 yılında girmesi beklenen söz konusu kurallar, AB Konseyi tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak.

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