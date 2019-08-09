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Avrupa’dan anlaşmasız ayrılma korkusu İngiliz ekonomisini yavaşlattı

İngiliz ekonomisi, 2019’un başında Brexit öncesi, ülkenin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılma hazırlığı için beklenmedik bir şekil mal stoklaması sebebiyle iyileşirken, yılın ikinci çeyreğinde 2012’den bu yana ciddi bir daralma yaşadı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:01
Avrupa’dan anlaşmasız ayrılma korkusu İngiliz ekonomisini yavaşlattı

İngiliz ekonomisi, 2019’un başında Brexit öncesi, ülkenin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılma hazırlığı için beklenmedik bir şekil mal stoklaması sebebiyle iyileşirken, yılın ikinci çeyreğinde 2012’den bu yana ciddi bir daralma yaşadı.



İngiliz ekonomisi, Haziran ayına kadar olan yılın ikinci çeyreğinde, ekonomistlerinin tahminin altında gayri safi milli hasılada yüzde 0,2 düşüş yaşadı. İngiliz Milli İstatistik Kurumu, İngiliz ekonomisinin 2018’deki büyüme oranı yüzde 1,8 olurken yılın 2 çeyreğinde yüzde 1,2’e gerilediğini açıkladı. Haziran ayında İngiltere’nin büyüme oranının 2013 Ağustos ayından beri en düşük oran olan yüzde 1’e düştüğü ifade edildi.


Boris Johnson hükümeti, İngiltere’nin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Avrupa Birliği’nden ayrılacağı sözünü verdi.


ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik sebebiyle dünya ekonomisinde de yavaşlama görüldüğü kaydediliyor. İngiltere Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında büyüme hızının yüzde 0,3 olacağı tahmininde bulunurken yıllı büyüme hızının da yüzde 1,3 nispetine ineceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:01
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