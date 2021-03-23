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Dünya Avrupa’dan acı itiraf: Yoksul ülkelere bizden aşı yok
Dünya

Avrupa’dan acı itiraf: Yoksul ülkelere bizden aşı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde oluşturulan ve maddi olarak Kovid-19 aşılarına ulaşamayan ülkelere aşı sağlamayı hedefleyen COVAX programına rağmen çözülemeyen aşı krizinden acı bir itiraf geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere yeni tip koronavirüs aşısı gönderemeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:34:00 -
Avrupa’dan acı itiraf: Yoksul ülkelere bizden aşı yok

Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den şu an için yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var." açıklamasında bulundu.

Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB, şu ana kadar önde gelen Kovid-19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti, ancak mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.

DSÖ açıklama yapmıştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulunarak, "Aşıların hakkaniyetle dağıtılmasını desteklemek her ülkenin kendi orta ve uzun vadeli ekonomik çıkarına olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Ghebreyesus, "tüm ülkelerde yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanması çağrısında" bulunduğunu anımsatarak, "Aşılar bize umut veriyor, bu yüzden şimdi kaybettiğimiz her hayat daha da trajik. Yürekli olmalı, umut almalı ve harekete geçmeliyiz." diye konuşmuştu

Yoksul ülkelere aşı tedarikinde eşit davranılmaması durumunda "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulunan Ghebreyesus, yeni araştırmaların bunun sadece "ahlaki başarısızlık" olmadığını, ekonomik bir başarısızlık olacağını da gösterdiğini aktardı.

"Yoksul ülkelere aşı sağlanmazsa, zengin ülkelerin zararı 4,5 trilyon dolar olacak"

Ghebreyesus, Uluslararası Ticaret Odasının (ICC), hükümetlerin, gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşısına erişim sağlamaması halinde küresel ekonominin 9,2 trilyon dolara kadar zarar göreceğini açıkladığını anımsattı.

Araştırmaya göre, söz konusu zararın neredeyse 4,5 trilyon dolarının en zengin ülkelerde gerçekleşeceğine işaret eden Ghebreyesus, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yeni raporuna göre de salgının küresel işgücü gelirinde 3,7 trilyon dolar düşüşe neden olacağı tahmininde bulunulduğunu hatırlattı.

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