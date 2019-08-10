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Avrupa'da yılın bombası! Cengiz Ünder'e dev talip

İtalyan ekibi Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder için Alman devi Bayern Münih devreye girdiği iddia edildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:10
Avrupa'da yılın bombası! Cengiz Ünder'e dev talip

İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern Münih'in Inter'den Ivan Perisic ve Roma'dan Türk futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

6 gol, 11 asist 

Takvim'de yer alan habere göre; ismi daha önce Arsenal ile de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma forması ile 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asist ile oynadı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:10
  1. Arsenal
  2. Roma
  3. Cengiz Ünder
  4. Bayern Münih
  5. Inter

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