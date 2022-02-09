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Ekonomi Avrupa'da yaşayan Türklerden "zam" çığırtkanlarına tokat! 'Burada kimse ülkesini kötülemiyor'
Ekonomi

Avrupa'da yaşayan Türklerden "zam" çığırtkanlarına tokat! 'Burada kimse ülkesini kötülemiyor'

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin yansımaları ülkemizde de etkisini gösterirken zamları fırsat bilen muhalefet kargaşa peşinde koşuyor. Avrupa'da yaşayan Türklerin zamlarla ilgili yaptıkları paylaşımlar ise adeta ülkemizde zam çığırtkanlarına ders niteliğinde oldu: Burada kimse ülkesini kötülemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:42:00 -
Avrupa'da yaşayan Türklerden "zam" çığırtkanlarına tokat! 'Burada kimse ülkesini kötülemiyor'

 Yeniakit.com.tr 

Avrupa'da yaşayan Türklerden; HDP'nin zamları sokağa çıkma bahanesi olarak kullanıp, seçmenlerini kışkırtmasına, CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın yine sokaklara çıkarak halkı provoke etmesine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde konaklamasına karşın "Elektrik faturamı ödemeyeceğim." şeklinde açıklama yapmasına ve benzeri provokatif eylem ve söylemlere tokat gibi cevap geldi.

Belçika'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Benim oturduğum semtte kiralar 800 Eurodan başlıyor. Asgari ücret bin 600 Euro. Herşeye zam geliyor ama kimse çıkıp ülkesini kötülemiyor." dedi.

Öte yandan Hollanda'da yaşayan bir Türk de, şunları söyledi:

Burada herşey 2-3 kat zamlandı. Ülkenin yarısı asgari ücret olan bin 600 euronun altında para kazanıyor. Türkiye'den gelip de buraları birşey sananlar 6 ay içinde geri dönüyor.


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