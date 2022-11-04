Avrupa'da üretici fiyatları yüzde 41,9 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,5, 2021'in eylül ayına kıyasla da yüzde 41,4 arttı. Euro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık da yüzde 41,9 yükseldi.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 108,2 ve ara mallarda da yüzde 19 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde yıllık bazda en fazla yüzde 78,2 ile Bulgaristan'da, yüzde 67,5 ile Macaristan'da ve yüzde 62,9 ile Romanya'da arttı. Yıllık ÜFE, İtalya'da yüzde 53, Almanya'da yüzde 46,9, İspanya'da yüzde 35,6 ve Fransa'da yüzde 28,5 olarak belirlendi.