Avrupa'da Türkiye rüzgarı estiren milli cimnastikçilerin altın madalya gururu

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde eden Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, yeni başarılarla Türk cimnastiğini daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

Şampiyonada '3 çember 2 labut' aletinde gösterdikleri tarihi başarıyla Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran milli sporculardan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker ve Eda Asar, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın 4 sporcusu ile Milli Takımlar Genel Koordinatörü Ülker Bağışlayan, organizasyona nasıl hazırlandıkları, şampiyonluğun ardından hissettikleri ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elde edilen başarı için yoğun bir emek harcandığını belirten Ülker Bağışlayan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 senedir sürdürdüğümüz çalışma ve federasyonumuzun desteği ile bu grubu oluşturduk. Dört yıldır da genç takımdan aldığımız sporcuları büyüklere taşıdık. Başarının arkasında emeği geçen çok sayıda kişi var. Salgın dönemini de avantaja çevirmek için önce çevrim içi çalışmalar yaptık, her gün 5-6 saatlik antrenmanlarla devam ettik. Bakanlığımızın izniyle, sonrasında da salonda çalışmalarımızı sürdürdük, Mersin'de kampa girdik, hakemlerimiz de sık sık kontrol yarışmaları yaptı. Aldığımız madalya ile dikkati çektik. Yarışmadan sonra da bize ev sahipliği yapan Ukrayna Milli Takımı tebrik etti. Altın madalya kazanarak bir mucizeyi gerçekleştirdik, çok mutluyuz. Bundan sonra beklentiler de yüksek olacaktır, bunun için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. 2021 mayıs ve haziran ayında kota mücadelesi vereceğiz, sonrasında altın madalya alabilirsek, bir tarih yazacağız."







- Duygu Doğan: "Bir ilki başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz"





"Ülkemize bu başarıyı kazandırdığımız ve bir ilki başardığımız için çok mutlu ve gururluyuz." diyen takım kaptanı Duygu Doğan, şöyle konuştu:

"Daha önce grup kategorisinde finale bile kalınamamışken altın madalya kazanmak çok mutluluk verici. Salgın döneminde de çalışmalarımıza çok yoğun devam ettik, mart ayında karantinaya girdik ancak evden çalışmamıza devam ettik. Sonrasında federasyonumuz ve Bakanlığımızın desteğiyle salonumuz açıldı ve tam gaz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladık. Bu salgın sürecini en iyi geçiren takım olduğumuzu da yarışmada gösterdiğimizi düşünüyorum. Birbirimizle uyumluyuz, kendi aramızda bakışlarımızdan ne demek istediğimizi anlar hale geldik. Bu spora başlamak isteyenler, sporla eğitimi aynı anda yürütemeyeceklerini düşünmesinler ve devam etsinler."

Beş yaşında cimnastiğe başlayan, 17 yaşındaki milli sporcu Azra Akıncı, şampiyonaya madalya hedefiyle katıldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Grubumuzla 2016 yılından beri çalışıyoruz. Şampiyonadan önce 1,5 aylık kamp sürecimizde çift antrenman yaptık. Büyük yarışmalardan önce uzun süren kamp programlarımız oluyor, kontrol yarışmalarında ailelerimiz izlemeye geliyor. Ancak bazı programlarda ailelerimizden uzak kalmak zorunda kalıyoruz. Bizde hep madalya hedefi vardı, şampiyonaya da madalya hedefiyle gittik ancak birinci olmak biraz sürpriz oldu. Daha önce olimpiyat kotası alan Ukrayna'yı geçmek de bizim için büyük başarıydı. 2021 yılının haziran ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almak şu an öncelikli hedefimiz."

Altın madalyayı kazanmanın muhteşem bir duygu olduğunu dile getiren 17 yaşındaki Peri Berker ise "4,5 yaşından beri cimnastik yapıyorum, ablam da cimnastik yapıyordu ve ablamın hocasının benim cimnastiğe uygun olduğumu tavsiye etmesi üzerine, cimnastiğe başladım. Yaşımız küçük olabilir ama biz bu başarı için çok çalıştık, haftada 6 gün, günde 8 saat. Keyifli bir spor olduğu için çalışma süreci de çok keyifliydi. Bu başarıya ulaştığımızda çok şaşırdık, Ukrayna'yı geçmek zordu ama bunu başardığımızda yaşadığımız duygularımız tarif edilemez. Ritmik cimnastik, bence tüm sporların temeli, müziğin, dansın, koordinasyonun ve esnekliğin bir arada olduğu çok keyifli bir branş. Özellikle küçük çocuklara erken yaşta başlamalarını tavsiye ederim. Biz disiplini erken yaşta aldığımız için okul eğitimimle de aynı anda sürdürebiliyorum." diye konuştu.

Olimpiyatlara kota alma hedefine odaklandıklarını söyleyen Eda Asar, "11 yıldır cimnastik yapıyorum, 4 yıldır da grupla birlikte çalışıyorum. Şampiyonada üçüncü olacağımızı düşünürken birincilik elde etmek çok gurur verici. Ailemizden uzak, farklı bir şekilde yoğun çalışmalarla geçirdiğimiz 1,5 aylık kamp sürecimiz oldu. Grubumuz da birbiriyle uyumlu, 7 kişiyiz, antrenmanlar dışında da görüşüyoruz. Bundan sonra da olimpiyat kotası almak en büyük hedefimiz." şeklinde görüş belirtti.