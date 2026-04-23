Gündem Avrupa'da Türkiye korkusu
Gündem

Avrupa’da Türkiye korkusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa’da Türkiye korkusu

Türkiye’nin bölgesel ve küresel krizlerde önemli roller üstlenerek hem askeri hem diplomatik olarak attığı adımlar gücüne güç katarken, İsrail ağzı ile konuşan bazı Avrupalı siyasetçilerin kâbus görmesine yol açıyor.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Güçlü ekonomisi ve demokrasisiyle İslâm âlemine rol model olan Türkiye’nin hem bölgesel hem küresel barışı hakim kılmak için mekik diplomasi yürütmesi Haçlı Batılıları çıldırtıyor. “Daha adil bir dünya mümkün” şiarıyla yoluna devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkaniyetli, yürekli dış siyaseti emperyalistleri ve siyonistleri kudurturken, Avrupalılara korku saldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açıktan Türkiye’yi hedef alacak kadar ileri gitti. “Avrupa kıtasını Türk, Rus, Çin etkisine bırakamayız” deme hadsizliğinde bulunan Leyen’e tepkiler dinmezken laf kıvırmaları, U dönüşleri art arda geldi. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, Leyen’in cümlelerinin bağlamından koparıldığını savunarak ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Leyen’in hezeyanlarıyla Avrupalıların Türkiye kâbusuyla yatıp kalktıkları net şekilde görüldü. Rusya ve Ukrayna’yı ikna ederek, Tahıl Koridoru’nu açan, Etiyopya-Somali ihtilafını bitiren, Suriye’yi Esed zulmünden kurtaran, haydut İsrail’in mermi yağdırdığı Gazze halkının sesi olan, en nihayetinde savaş durumunda bulunan İran ile Amerika’yı barıştırmaya çalışan Erdoğan’ın hamlelerinin Brüksel’i rahatsız ettiği de tescillendi. Dış siyaset analistleri, AB Komisyonu Başkanı Leyen’in Avrupa’nın Türkiye’den duyduğu korkuyu dışa vurduğunu belirttiler. Korkunun ecele faydasının olmadığını, Ankara’nın daha aktif şekilde yola devam edeceğini vurguladılar.

 

“ARTIK BAĞIMSIZ, AKTİF DIŞ SİYASETİMİZE TAHAMMÜL ETSİNLER”

Akit’e konuşan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları söyledi: “Türkiye’nin ilerleyen savunma sanayii, ekonomisi ortada. ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin başarısı belli. Bölgede ve dünyada barış arayışında olan Türkiye, ön planda yer alıyor. Bu anlamda Antalya Diplomasi Forumu önemli örnek. Forumun başarısını görmemek ne mümkün! Tabii Türkiye’nin aktif diplomasisi çatışmacı, emperyalist Batılı ülkeleri tedirgin ediyor. Leyen’in ülkemizi hedef alan açıklaması bunun tezahürü. Görüyoruz ki Avrupalılar, Türkiye’yi elden bırakmayı ya da başka bir ittifaka kaptırmayı arzu etmiyorlar. Ancak Türkiye’ye hak ettiği kıymeti de vermiyorlar.

AB, Ankara’ya ‘Seni bünyeme dahil etmem ama beni koru’ diyor. Böyle bir şey olur mu? Ne yazık ki Avrupalılarda bencil yaklaşım var. Bunlarda faydacı, menfaatçi, üstenci siyaset anlayışı hakim. Bunlar kendilerini Kaf Dağı’nın ardında görüyorlar. Leyen de de aynı kanının olduğu muhakkak. Ancak dünya eski dünya değil. Türkiye de eski Türkiye değil. Eski Türkiye olsaydı Leyen’e bir şey denemezdi. Ancak gelinen noktada Leyen ya da bir başkasının Türkiye’yi hedef alması hoş görülemez. Gelinen aşamada AB Komisyonu diline dikkat etmelidir. Türkiye’den olmamak için dayanışmacı, barışçıl bir tavır takınmalıdır. Artık Avrupalıların Türkiye’nin bağımsız, aktif diplomasisine tahammül etmeleri şarttır. Batılıların Leyen’in dışa vurduğu çekememezliğin, korkunun faydasının olmadığını idrak etmeleri elzemdir.”

BAKARA 120.AYET ACIK... batil kufur Hakka inananlardan razi olmayacak kiyamete dek... DEVLET DEGIL ONURLU VUCDANLI INSANLAR ZAL7M KAFIRI YENECEK

