Avrupa'da toplu hezimet gecesi: 2 maçta toplamda 11 gol yedik

Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tarihi yenilgiler aldı.

Grup aşamasında bu sezon taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamayan ve Bodo/Glimt mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Club Brugge ile oynadığı formalite maçında rakibine 5-0 yenilerek Bodo/Glimt (2) ve Lugano maçlarının ardından bir mağlubiyet daha aldı, haftayı son sırada tamamladı.

36 yıl sonra evindeki en ağır mağlubiyet

Club Brugge'a 5-0 yenilen Beşiktaş, 36 yıl sonra Avrupa kupalarında iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı.



O zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen Beşiktaş, 1987 yılında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i İzmir'de konuk ettiği maçtan 5-0 mağlup ayrılmıştı.

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Futbolculara tepki

İkinci yarıda peş peşe gelen goller sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara büyük tepki gösterdi.

Üçüncü gol sonrasında bir süre kaleci Ersin Destanoğlu'nu yuhalayan taraftarlar, dördüncü gol sonrasında ise tezahüratlarla tepkilerini sürdürdü.

65. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan Cenk Tosun da oyundan çıkarken yuhalandı.

Maçın sona ermesinin ardından bazı Beşiktaşlı futbolcular tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe farklı yenilgiyle liderliği kaybetti

H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birini alırken liderlik koltuğunu da bıraktı.

Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

Grupta oynadığı 4 maçta 5 gol yiyen Fenerbahçe, Danimarka deplasmanında, gruptaki bütün maçlarda yediği golden daha fazlasına engel olamadı.

Livakovic yıkıldı

Nordsjaelland karşısında kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, üst üste yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına sitem etti.

Kalesine gelen birçok pozisyonda gole izin vermemesine karşın 6 gole engel olamayan Livakovic, rakip takıma verilen pozisyonlar sebebiyle savunma oyuncularını eleştirdi.

İrfan Can Kahveci tribünlere tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi.

İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.

Futbolcuyu takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.

Taraftarlar maç bitmeden stattan ayrıldı

Nordsjaelland mücadelesi için deplasman tribününde yerini alan Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.

Mücadelenin 89. dakikasında tribünlerden sahaya atılan meşale sebebiyle de oyun bir süre durdu.