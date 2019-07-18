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Avrupa’da spora siyaset karıştı! Futbolcu Mahrez'den aşırı sağcı Fransız vekile cevap

Fransa'nın Aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisi yürütme kurulu üyesi Julien Odoul geçtiğimiz günlerde Cezayir ile Nijerya karşılaşması öncesi yaptığı "şiddet ve yağmaya karşı" Nijeryalı futbolcuları destekleme çağrısı spora yakışmadı. Karşılaşmadan sonra ise Cezayirli oyuncu Riyad Mahrez'in sosyal medyadan cevap vermesi ile olay karşılıklı diyaloğa dönüştü.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Avrupa’da spora siyaset karıştı! Futbolcu Mahrez'den aşırı sağcı Fransız vekile cevap

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Afrika Uluslar Kupası'nda (CAN) Cezayir'i finale taşıyan Riyad Mahrez, maç öncesi rakip Nijerya'yı destekleyen Fransız vekile cevap verdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisi yürütme kurulu üyesi Julien Odoul, yarı final müsabakası öncesi "şiddet ve yağmaya karşı" Nijeryalı futbolcuları destekleme çağrısı yapmıştı. Odoul'a sosyal medya üzerinden cevap veren Mahrez, "serbest vuruşum senin içindi" dedi.

Fransız vekil futbol üzerinden siyaset yaptı

Odoul Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Daha fazla şiddet ve yağmalamayı önlemek, Cezayir bayraklarının dalgalanmasına engel olmak, milli bayramımızı korumak için İçişleri Bakanı Castaner'den bir şey beklemeyin. Nijeryalı 11 oyuncuya güvenin! Nijerya'yı destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cezayirli futbolcu böyle cevap verdi

Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golle Cezayir'i finale taşıyan Manchester City'nin yıldızı Mahrez, Odoul'a hitaben önce "futbol nefretten büyüktür" dedi, daha sonra "serbest vuruşum senin içindi, Cezayir ve Fransa hep beraber" mesajını paylaştı

Odoul ise, yine sosyal medya üzerinden Mahrez'e cevap vererek "Serbest vuruşunuz Fransa'daki taraftarlarınızın yol açtığı yıkımlar kadar dikkat çekiciydi. Aynı performansı bu şiddet kınamak için de gösterip, sükunet çağrısı yapın" dedi.

Fransa’nın Afrika’daki suçlarını hatırlattılar

Cezayir maçlarının ardından Fransa'da zafer için sokağa inen bazı taraftarların araçları ateşe verip polisle çatışması tepkiyle karşılandı.  Cezayirli taraftarlardan yapılan açıklamalarda, "Afrika Uluslar kupası yarı final karşılaşması öncesi "şiddet ve yağmaya karşı" Nijeryalı futbolcuları destekleme çağrısı bazı insanların hâlâ sporun bütünleştirici etkisine karşı durarak böyle söylemlerin içinde olması bizi bekleyen geleceği karanlık taraflara çekmekte.

Tarihte Afrika ülkeleri ile alakalı iyi bir geçmişe sahip olmayan Fransa'da hâlâ bu tarz düşmanlık uyandırıcı söylemlerin olması insanlığın geleceği ve bütünleştirici özelliğiyle spor için büyük bir tehdit oluşturmakta.

Sporun içinde meydana gelen ayrıştırıcı nefret, kin ve öfke içerisindeki her yorum ve açıklama spora olduğu kadar yaşadığımız dünyaya zarar vermekte." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
  1. Afrika Uluslar Kupası
  2. fransa

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